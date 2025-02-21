Рубио: встреча Путина и Трампа зависит от прогресса в переговорах по Украине

«Я не знаю, когда она состоится, но встреча между президентом Путиным и президентом Трампом должна состояться. Она должна быть субстантивной. Мы должны знать, о чем будет эта встреча, что на ней будет достигнуто», — сказал Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном на ее странице в X.
Госсекретарь также выразил обеспокоенность утратой контактов между Москвой и Вашингтоном при администрации экс-президента США Джо Байдена. По его словам, даже в период холодной войны между СССР и США поддерживались каналы связи, которые сейчас почти не работают.
Комментируя прошедшие переговоры делегаций России и США, он отметил, что территориальные вопросы на встрече не обсуждались. «Цель встречи заключалась в том, чтобы определить, есть ли реальный интерес к обсуждению мира или нет», — добавил госсекретарь.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что сейчас невозможно предположить, сколько уйдет времени на подготовку встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Говорить о сроках нельзя, даже учитывая, что президенты двух стран уже выразили готовность встретиться друг с другом, отмечал он.