Рубио: встреча Путина и Трампа зависит от прогресса в переговорах по Украине

«Я не знаю, когда она состоится, но встреча между президентом Путиным и президентом Трампом должна состояться. Она должна быть субстантивной. Мы должны знать, о чем будет эта встреча, что на ней будет достигнуто», — сказал Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном на ее странице в X.