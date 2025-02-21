Рубио заявил, что при Трампе у Ирана не будет ядерного оружия

7 февраля верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что с США переговоры вести нельзя, так как они однажды уже обманули его страну: Вашингтон заключил ядерную сделку в 2015 году, не выполнил ее условия, не стал отменять антииранские санкции и расторг это соглашение в одностороннем порядке в 2018 году.