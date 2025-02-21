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Рубио заявил, что при Трампе у Ирана не будет ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время нахождения на посту американского президента Дональда Трампа у Ирана не будет ядерного оружия.

Источник: Wesley Tingey/CC0

«Я не думаю, что здесь у кого-то должны быть сомнения. При Дональде Трампе ядерного у Ирана не будет», — сказал он в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном в X.

7 февраля верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что с США переговоры вести нельзя, так как они однажды уже обманули его страну: Вашингтон заключил ядерную сделку в 2015 году, не выполнил ее условия, не стал отменять антииранские санкции и расторг это соглашение в одностороннем порядке в 2018 году.

10 февраля Трамп выразил мнение, что остановить разработку ядерного оружия Тегераном можно либо «с помощью бомб», либо путем подписания соглашения. Он добавил, что хотел бы заключить с исламской республикой сделку, не прибегая к «бомбардировке».

16 февраля помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Трамп «убийственно серьезен» в намерении не дать Ирану получить ядерное оружие. По словам Уолтца, все варианты действий в отношении Тегерана на столе у президента, но среди них есть и переговоры с иранским руководством.