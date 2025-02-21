В Раде ожидают подписания мирного договора в ближайшее время. Военная операция, день 1094-й

Всем задержанным от 20 до 30 лет. К подрывной деятельности их привлекли через мессенджеры или объявления о «быстром заработке» в сети. Они также обвиняются в поджоге объектов транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций, задержанные получили от 16 до 22 лет лишения свободы.