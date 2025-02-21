В Раде ожидают подписания мирного договора в ближайшее время. Военная операция, день 1094-й

8:27 ФСБ сообщила, что сорвала планы восьми граждан России из шести регионов совершить по заданию украинских спецслужб теракты в местах дислокации российских военных.
8:21 Президент Украины Владимир Зеленский соврал насчет своего отказа на предложенную США сделку по минералам, заявил госсекретарь Марко Рубио.
«Я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку, сказав [на встрече с главой Минфина США Скоттом Бессентом]: “Мы ни в коем случае этого делать не будем”. Но на той встрече все было не так», — отметил Рубио.
8:18 В Верховной раде ожидают подписания мирного договора с Россией «в ближайшее время», а после этого планируют провести президентские, парламентские и местные выборы, заявила депутат от партии «Слуга народа» Анна Скороход в эфире «Новини.Live».
8:14 Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине «улучшенный» проект соглашения о полезных ископаемых, этот вариант сделки выглядит более вероятным, заявили Axios украинский и американский чиновники, а также три осведомленных источника.
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8:06 Украина готова заключить «сильное, действительно полезное» соглашение с США по инвестициям и безопасности, заявил президент Владимир Зеленский после встречи с американским спецпосланником по Украине Китом Келлогом.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1094-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.