Главные новости 21 февраля 2025 года

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть содержательной, поэтому ее проведение связано с прогрессом в урегулировании украинского кризиса. Дату проведения переговоров он не назвал.