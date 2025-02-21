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Главные новости 21 февраля 2025 года

Последние новости за сегодня — 21 февраля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 21 февраля 2025 года.

Рубио раскрыл, от чего зависит встреча Путина и Трампа

Источник: РИА "Новости"

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть содержательной, поэтому ее проведение связано с прогрессом в урегулировании украинского кризиса. Дату проведения переговоров он не назвал.

Президент США объяснил, зачем угрожал новыми пошлинами странам БРИКС

Американский лидер Дональд Трамп на встрече с губернаторами-республиканцами рассказал, что его предупреждение странам БРИКС о 150% пошлинах на товары из-за введения новой валюты имело эффект. По словам президента США, страны объединения после угрозы «передумали».

США передали Украине «улучшенный» проект сделки о ресурсах

Белый дом внес корректировки в проект соглашения о редкоземельных металлах, который ранее отклонил украинский лидер Владимир Зеленский. Обновленное предложение направили в Киев на рассмотрение. В измененном документе учтены особенности украинского законодательства.

Президент Франции предложил согласовать план «массивной обороны» Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что европейским странам требуется принять общий план «массивной обороны» и нарастить производство вооружения. Такое заявление в соцсетях французский лидер сделал на фоне перспективы сокращения поддержки НАТО со стороны Вашингтона.

Маск призвал освоить полеты на Марс и избавиться от МКС

Глава Департамента эффективности правительства США и глава SpaceX Илон Маск заявил, что космическая отрасль должна переориентироваться на освоение Марса. По мнению миллиардера, Международная космическая станция исчерпала ресурс и ее лучше свести с орбиты.

Трамп Дональд
Путин Владимир