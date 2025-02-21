Главные новости 21 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 21 февраля 2025 года.
Рубио раскрыл, от чего зависит встреча Путина и Трампа
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна быть содержательной, поэтому ее проведение связано с прогрессом в урегулировании украинского кризиса. Дату проведения переговоров он не назвал.
Президент США объяснил, зачем угрожал новыми пошлинами странам БРИКС
США передали Украине «улучшенный» проект сделки о ресурсах
Белый дом внес корректировки в проект соглашения о редкоземельных металлах, который ранее отклонил украинский лидер Владимир Зеленский. Обновленное предложение направили в Киев на рассмотрение. В измененном документе учтены особенности украинского законодательства.