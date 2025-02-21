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СМИ: в окружении Трампа считают, что Зеленскому следует покинуть Украину

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Мало кто выступает в поддержку Владимира Зеленского в окружении президента США Дональда Трампа, считают, что ему следует немедленно покинуть Украину, пишет New York Post,

Источник: AP 2024

Как отмечает издание, у Зеленского мало сторонников в окружении американского лидера, если они вообще есть.

«Лучшим вариантом для (Зеленского — ред.) и мира будет его немедленный отъезд во Францию», — приводит издание слова неназванного источника, близкого к Трампу.

Один из чиновников Белого дома также признался изданию в неприязни к Зеленскому, указав в качестве причины проводимые под его началом гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

В среду Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.

Трамп Дональд