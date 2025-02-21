СМИ: в окружении Трампа считают, что Зеленскому следует покинуть Украину

В среду Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.