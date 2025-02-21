Рубио обвинил Зеленского во лжи о сделке по минералам

«Он (Владимир Зеленский.— “Ъ”) сказал: “Конечно, мы хотим заключить эту сделку, в ней есть смысл. Единственное, мне нужно провести ее через законодательный процесс”. Они должны ее одобрить. Через два дня я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку, сказав: “Мы ни в коем случае этого делать не будем”. Но на той встрече все было не так», — рассказал госсекретарь США в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном на ее странице в X.
Госсекретарь пояснил, что по мнению американских властей это сделка стала бы гарантией безопасности для Украины, так как США получили бы «личную заинтересованность». «Если мы ваш партнер в важном экономическом начинании, мы можем получить обратно часть денег, которые дали налогоплательщики — около 200 миллиардов долларов. И это также — теперь у нас есть личная заинтересованность в безопасности Украины», — рассказал Марко Рубио.
Предложение о совместной разработке украинских редкоземельных металлов озвучил сам Владимир Зеленский в октябре 2024 года. На прошлой неделе он отклонил предложение США. Предполагалось, что Вашингтон получит 50% доходов от разработки Киевом своих земельных ресурсов, а также 50% от выданных третьим сторонам лицензий на эти разработки. По данным Axios, США направили Киеву «улучшенную» версию соглашения. Источники портала отмечают, что советники украинского президента рекомендовали ему согласиться на предложение.