Верховный суд Украины впервые отменил введенные Зеленским персональные санкции

«Признать противоправным и недействительным указ “О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) по части введения в действие персональных специальных [санкций] — позиция 273 в приложении 1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2023 года”, — приводит телеканал текст решения суда. По его данным, это первый случай на Украине, когда суд вынес решение о признании недействительным введение персональных санкций. Решение может быть оспорено в апелляции.