Республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН

Проект закона предполагает прекращение финансирования международной организации и ее агентств, а также запрет на участие в миротворческих миссиях.
«Президент должен полностью аннулировать членство Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, а также в любых органах, специализированных агентствах, комиссиях и других ведомствах, формально связанных с ООН», — говорится в тексте проекта, опубликованном на сайте сенатора-республиканца Майка Ли (один из авторов документа).
В комментарии телеканалу Fox сенатор также заявил, что ООН стала «платформой для тиранов», через которую осуществляются нападения на США и их союзников.
9 февраля сенатор Владимир Джабаров заявил, что несмотря на выход США из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека, из ООН Вашингтон выходить не станет.