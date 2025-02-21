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Республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН

Конгрессмены-республиканцы внесли законопроект о выходе США из состава ООН. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на документ.

Источник: Reuters

Проект закона предполагает прекращение финансирования международной организации и ее агентств, а также запрет на участие в миротворческих миссиях.

«Президент должен полностью аннулировать членство Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, а также в любых органах, специализированных агентствах, комиссиях и других ведомствах, формально связанных с ООН», — говорится в тексте проекта, опубликованном на сайте сенатора-республиканца Майка Ли (один из авторов документа).

В комментарии телеканалу Fox сенатор также заявил, что ООН стала «платформой для тиранов», через которую осуществляются нападения на США и их союзников.

9 февраля сенатор Владимир Джабаров заявил, что несмотря на выход США из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека, из ООН Вашингтон выходить не станет.

ООН