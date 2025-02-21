Республиканцы внесли законопроект о выходе США из ООН

«Президент должен полностью аннулировать членство Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций, а также в любых органах, специализированных агентствах, комиссиях и других ведомствах, формально связанных с ООН», — говорится в тексте проекта, опубликованном на сайте сенатора-республиканца Майка Ли (один из авторов документа).