Трамп поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине «прошло много времени» с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства «многих» стран.