Что известно о прекращении поставок оружия США Украине

«Одно дело: (в Европе — ред.) нам помогают средствами, а мы закупаем вооружение, которое, по моей информации, то, которое шло на продажу, оно остановилось. Те фирмы, которые готовы были уже завтра это сюда передать, сейчас ждут, потому что нет решения. И все ждут, чтобы это решение было, чтобы хотя бы за деньги это вооружение будет сюда поступать», — приводит «РИА Новости» слова Костенко.