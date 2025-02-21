Что известно о прекращении поставок оружия США Украине

Заявление о паузе в поставках оружия из США
О том, что США больше не продают вооружение на Украину, народный депутат Верховной Рады Костенко сообщил в ходе интервью, которое частично было опубликовано в телеграм-канале издания «Страна.ua».
Он сказал, что работа канала поставок вооружения из США на Украину под вопросом. По словам депутата, Вашингтон уже отказывал в помощи Киеву, и схема, по которой в Штатах закупалось вооружение на средства, выделенные Украине Европой, прекратила действовать. Костенко объяснил, что Киев подтверждает готовность оплатить партию оружия, но получает отказ.
«Одно дело: (в Европе — ред.) нам помогают средствами, а мы закупаем вооружение, которое, по моей информации, то, которое шло на продажу, оно остановилось. Те фирмы, которые готовы были уже завтра это сюда передать, сейчас ждут, потому что нет решения. И все ждут, чтобы это решение было, чтобы хотя бы за деньги это вооружение будет сюда поступать», — приводит «РИА Новости» слова Костенко.
Позиция США по поводу поставок оружия Украине
В США официальные лица не подтверждают прекращение снабжения Киева оружием. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц признал, что запасы оружия в арсеналах Пентагона находятся на минимальном уровне.
«Большая часть нашей военной помощи Украине предоставлялась в рамках механизма срочного изъятия из арсеналов, после чего началось их пополнение. Однако этот процесс затянулся, и многие наши склады по миру, учитывая глобальные операции, становятся всё более истощенными», — цитирует «РИА Новости» его выступление на брифинге в Белом доме.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что новые поставки оружия не изменят ситуацию на Украине в пользу Киева, так как Россия завладела преимуществом.
«У русских на Украине огромное численное преимущество в живой силе и вооружении, и это преимущество сохранится независимо от дальнейших пакетов западной помощи», — написал он в соцсети X.
Вэнс подчеркнул, что это факт, который учитывает при принятии решений президент США Дональд Трамп. Критиков американского лидера он попросил принять во внимание то, что запасы вооружения стран Евросоюза истощены, а еще существеннее — индустриальная база, сообщает RT.
«Мы должны стремиться к миру и делать это сейчас», — добавил Вэнс.
Ранее команда Дональда Трампа уже говорила о неизбежности внесения корректировок в условия поддержки НАТО и Киева. В администрации Белого дома считают, что вклад США в обеспечение вооружением Украины и в оборону Европы намного более значительный, чем вклад европейских союзников.
Еще одной возможной причиной приостановки поставок вооружения Киеву из США является коррупция на Украине. США отправляли киевскому режиму не только вооружение, но и миллиардные транши, однако информация о том, на что были израсходованы средства, весьма расплывчата.
Дональд Трамп уже предъявлял Владимиру Зеленскому претензии из-за непрозрачного расходования $350 млрд, выделенных США. 20 февраля Илон Маск привлек внимание к этой теме. Предприниматель отреагировал на публикацию пользователя в соцсети X, который выложил в Сеть видео интервью Владимира Зеленского. Украинский лидер в разговоре с журналистом уточнил, что США передали Украине только $70−76 млрд военной помощи, а не $177 млрд. Пользователь поинтересовался, куда пропали деньги американских налогоплательщиков, на что Маск ответил: «Хороший вопрос».
Сколько продержится Киев без поддержки США
Если Вашингтон прекратит снабжать Украину оружием, то она сможет противостоять России не более шести месяцев. Это прогноз экс-заместителя главы Генштаба ВСУ Игоря Романенко, который он озвучил для французской газеты Le Monde.
«Мы продержимся полгода. Европа не может заменить американскую помощь», — приводит его слова «Газета. Ру».
По данным Романенко, имеющихся запасов оружия из США хватит до середины лета или начала осени, но только при условии использования в экономном режиме. Le Monde сообщает, что США поставляли в Киев вооружение, обеспечивающее противоракетную и противовоздушную оборону.
15 февраля Владимир Зеленский в интервью NBC заявил, что вероятность выживания Украины без стратегического партнерства с США невысока, но добавил, что «во всех сложных ситуациях есть шанс».
В начале февраля первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в комментарии для издания «Укринформ» рассказал, что поставки вооружения и финансирование со стороны стран Запада обеспечивают 70% имеющегося у ВСУ вооружения. Даже с учетом поддержки НАТО в армии фиксируется нехватка боеприпасов, сообщает RTVI.
Опровержение
Информацию о прекращении поставок оружия Киеву со стороны Вашингтона 20 февраля опровергла депутат Верховной Рады Александра Устинова. По словам парламентария, США не останавливали продажу вооружения Украине. Устинова призвала СМИ проверять данные перед тиражированием, рассказывает «Лента.ру».
«Мы сейчас живем в очень-очень тяжелые времена, не стоит подливать масла в огонь», — написала она на своей странице в Facebook*.
Позиция России
Представители России не раз заявляли, что, вооружая Украину, страны НАТО мешают урегулированию противостояния и сами вовлекаются в конфликт.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки оружия для Киева являются законной целью для ВС РФ.
В Кремле заявляли, что вооружение Киева не способствует переговорам и имеет негативный эффект.
В Госдуме депутаты выражали мнение, что поставки вооружения Киеву — плохой стимул для решения украинского кризиса и поиска точек соприкосновения для переговоров США и России.
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