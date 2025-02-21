МИД РФ сообщил Литве о прекращении рассмотрения запросов о документах граждан

«В течение длительного времени в отношениях между Россией и Литвой существовала практика, в соответствии с которой стороны бесплатно пересылали друг другу документы о регистрации актов гражданского состояния, периоде и стаже работы по запросам, полученным в дипломатическом порядке. С начала 2024 года обращения посольства Российской Федерации в Вильнюсе по вопросам истребования личных документов с территории Литвы оставлялись литовской стороной без ответа, — обратили внимание в ведомстве. — Принимая во внимание изложенное, основываясь на принципах взаимности, посольство Литвы в Москве проинформировано о прекращении рассмотрения российской стороной запросов об истребовании личных документов граждан, направленных литовским диппредставительством».