В Совбезе предупредили о росте угроз на море со стороны НАТО

18 января военные корабли НАТО в целях повышения осведомленности альянса о происходящем в регионе начали патрулирование Балтийского моря. В рамках патрулирования два корабля встали на якорь в Минной гавани эстонского Таллина, а фрегат королевского флота Нидерландов «Тромп» возглавил эту эскадру. Патрулирование ведется в рамках операции «Балтийский часовой» (Baltic Sentry).