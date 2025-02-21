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Ilta Lehti: Трамп дал Европе три недели, чтобы подписать капитуляцию Украины

Финский депутат Мика Аалтола сообщил, что США обозначили жесткий временной интервал, чтобы Европа приняла решение по Украине, пишет финская газета Ilta Lehti.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По словам Аалтолы, Соединенные Штаты дали Европе «три недели на то, чтобы согласовать условия капитуляции Украины». Украине выдвинуты настолько жесткие условия мира, что речь идет о капитуляции, подчеркнул Аалтола в интервью Helsingin Sanomat. При этом член Европарламента от партии «Национальная коалиция» ссылается на несколько источников в НАТО и ЕС, говорится в статье.

«Если мы этого не сделаем, Соединенные Штаты уйдут из Европы», написал Аалтола на своей странице в соцсети Х.

Как утверждает депутат, Трамп якобы заявил, что, если Европа не примет «нужного» решения, он оставит европейские страны самостоятельно «разбираться со своим бардаком». Возможно, речь идет о выводе американских войск из Европы.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо опроверг информацию о трехнедельном сроке. «Нет ни дат, ни других подобных обстоятельств», сказал Орпо.

Трамп Дональд