Ilta Lehti: Трамп дал Европе три недели, чтобы подписать капитуляцию Украины

По словам Аалтолы, Соединенные Штаты дали Европе «три недели на то, чтобы согласовать условия капитуляции Украины». Украине выдвинуты настолько жесткие условия мира, что речь идет о капитуляции, подчеркнул Аалтола в интервью Helsingin Sanomat. При этом член Европарламента от партии «Национальная коалиция» ссылается на несколько источников в НАТО и ЕС, говорится в статье.