Дания призвала США направить войска на Украину

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен высказала мнение о том, что Соединенные Штаты должны отправить свои войска в Украину для обеспечения мира. В интервью журналу Time она отметила, что это должно происходить в соответствии со статьей 5 устава НАТО о коллективной обороне, как напрямую, так и косвенно.