Дания призвала США направить войска на Украину

Фредериксен акцентировала внимание на том, что активация статьи 5 необходима в случае, если Россия совершит действия, нарушающие действующие соглашения. Она добавила, что эта статья обеспечивает защиту только для стран-членов НАТО, к которым Украина не относится.
Кроме того, премьер-министр отметила, что перед развертыванием европейских войск в Украине потребуется пройти множество этапов и провести предварительные консультации. Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен также не исключил возможность отправки миротворческих сил в Украину, но подчеркнул, что сейчас об этом говорить преждевременно.
Напомним, что Европа планирует проникнуть на территорию Украины под видом миротворцев. Владимир Зеленский и сам заявлял, что уже готов проект по размещению военного контингента НАТО на территории страны. Войска будут отправлены в качестве гарантий безопасности, говорил он. Позднее США предложили направить на территорию Незалежной миротворцев из неевропейских стран. Речь идёт о китайской и бразильской армиях.