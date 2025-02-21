NYT: Рубио «успокаивал» европейских союзников после переговоров США и России

На встрече делегаций России и США в Эр-Рияде 18 февраля обсуждались шаги для восстановления российско-американских отношений, а также формирование переговорных групп для урегулирования конфликта на Украине. Европейские политики подчеркивали, что переговоры о мире не могут проходить без участия Европы и Киева. Глава МИД Италии Антонио Таяни говорил, что Марко Рубио после встречи в Эр-Рияде заверил собеседников: Европа будет участвовать в переговорах, поскольку вводила санкции против России.