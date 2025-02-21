Туск предложил ЕС три варианта действий

Как отмечал советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, США намерены возложить на Европу обеспечение гарантий безопасности Украины по окончании боевых действий. В ЕС начали разработку соответствующего плана, писали Bloomberg и The Telegraph. На следующей неделе с республиканцем встретится премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он намерен убедить Трампа реализовать план Лондона и Парижа, который подразумевает отправку порядка 30 тыс. европейских военнослужащих на Украину, размещение авиации и сухопутных войск для защиты ее границ в Польше и Румынии и развертывание оперативных групп для обезвреживания морских мин и патрулирования акватории.