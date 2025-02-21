Хинштейн: коррупция и вымогательство в Курской области будет пресекаться

КУРСК, 21 фев — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн по итогам деловой встречи с руководителями промышленных предприятий заявил, что инвесторы и промышленники региона находятся под защитой власти, а попытки вымогательства и коррупции будут «пресекаться жесточайшим образом».
Хинштейн сообщил о передаче накануне автомобилей «УАЗ Патриот» и «УАЗ-СГР» отряду «БАРС-Курск» в подарок от Ульяновской области и завода «УАЗ». По его словам, вручение автомобилей прошло в рамках презентации промышленных предприятий Курской области, где присутствовали в том числе заместитель губернатора Ульяновской области Владимир Разумков и руководство «УАЗ».
«Заверил собравшихся: все инвесторы и промышленники региона находятся отныне под защитой власти. Любые попытки вымогательства и коррупции будут пресекаться мной жесточайшим образом. Каждый, кто сегодня вкладывается в наше будущее, должен быть уверен в стабильности, справедливости и защищенности!» — написал Хинштейн в Telegram-канале.
Он добавил, что в сегодняшней ситуации бизнесу крайне непросто.
«Любое предприятие нуждается в государственной поддержке — уже сейчас прорабатывается вопрос расширения географии СЭЗ, ⅔ заработной платы компенсируются из федерального бюджета, формируются дополнительные меры», — добавил он.