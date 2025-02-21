Хинштейн: коррупция и вымогательство в Курской области будет пресекаться

«Заверил собравшихся: все инвесторы и промышленники региона находятся отныне под защитой власти. Любые попытки вымогательства и коррупции будут пресекаться мной жесточайшим образом. Каждый, кто сегодня вкладывается в наше будущее, должен быть уверен в стабильности, справедливости и защищенности!» — написал Хинштейн в Telegram-канале.