Лукашенко заявил, что США могут попробовать столкнуть Россию и Китай

«Вы видите, как меняется политическая обстановка, которая довлела над экономикой в связи с политикой США. Но обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны. Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами», — сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область.