Лукашенко заявил, что США могут попробовать столкнуть Россию и Китай

Так он прокомментировал российско-американские переговоры в Эр-Рияде.
«Вы видите, как меняется политическая обстановка, которая довлела над экономикой в связи с политикой США. Но обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны. Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами», — сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область.
России нельзя этого допустить, добавил белорусский лидер.
Встреча в Эр-Рияде.
Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По словам Лаврова, делегации договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, в том числе устранить ограничения в работе посольств, и организовать группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.