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Песков ответил на вопрос об инициативе США по возможному выходу из ООН

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В Кремле не знают деталей инициативы США по возможному выходу из Организации Объединенных Наций (ООН), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Не знаем всех деталей этой инициативы, мы действительно читали сообщения на этот счет. Мы исходим из руководящей роли Организации Объединенных Наций», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Американские сенаторы-республиканцы в пятницу внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Законопроект подразумевает прекращение финансирования ООН и ее агентств, а также запрещает повторное вступление в организацию без одобрения сената. Кроме того, будет наложен запрет на участие США в миротворческих миссиях ООН.

Песков Дмитрий
ООН