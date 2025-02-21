Песков ответил на вопрос об инициативе США по возможному выходу из ООН

Американские сенаторы-республиканцы в пятницу внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Законопроект подразумевает прекращение финансирования ООН и ее агентств, а также запрещает повторное вступление в организацию без одобрения сената. Кроме того, будет наложен запрет на участие США в миротворческих миссиях ООН.