Лукашенко призвал не обольщаться после российско-американских переговоров

«Но обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны и так далее», — сказал Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минскую область (цитата по агентству БелТА).