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Возможность выхода США из ООН и встреча Путина и Трампа. Темы брифинга Пескова

Инициатива по выходу США из ООН, перспективы встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа, а также украинское урегулирование стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Глава государства примет участие в Форуме будущих технологий и проведет на его полях встречу с молодыми учеными.

Путин в День защитника Отечества вручит государственные награды Героям России.

О возможности выхода США из ООН

В Кремле пока не знают деталей инициативы по выходу США из состава ООН: «Мы, честно говоря, пока не знаем всех деталей этой инициативы. Мы читали сообщения на этот счет».

У ООН есть несовершенства, но альтернативы ей нет: «Мы исходим из руководящей роли ООН».

О перспективах встречи Путина и Трампа и отношениях с США

Никакой конкретики по встрече Путина и Трампа нет, есть только понимание ее необходимости: «И также есть установка хорошо эту встречу подготовить, чтобы она была максимально результативна».

Дальнейшее спонсирование США войны против России было бы неверным, в том числе из-за неэффективности и коррупции.

В Кремле не считают, что администрация Трампа заняла «пророссийскую» позицию: «Я думаю, это неправильное ощущение».

Кремль опроверг, что Россия на переговорах в Эр-Рияде потребовала вывода войск НАТО из Восточной Европы: «Нет, это не так, это не соответствует действительности».

Кремль не стал комментировать публикации о якобы проходивших неофициальных переговорах между Россией и США: «Я не могу ответить на этот вопрос, я не располагаю такой информацией».

Об украинском урегулировании и спецоперации

Путин открыт для мирных переговоров по Украине.

Итоги спецоперации подводить еще рано: «Все цели, которые поставлены главой государства и верховным главнокомандующим, должны быть достигнуты».

В Кремле связали эмоциональные высказывания властей США против руководства Украины с тем, что Киев «не хочет заниматься налаживанием мира».

Песков Дмитрий