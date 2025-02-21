Возможность выхода США из ООН и встреча Путина и Трампа. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Глава государства примет участие в Форуме будущих технологий и проведет на его полях встречу с молодыми учеными.
Путин в День защитника Отечества вручит государственные награды Героям России.
О возможности выхода США из ООН
В Кремле пока не знают деталей инициативы по выходу США из состава ООН: «Мы, честно говоря, пока не знаем всех деталей этой инициативы. Мы читали сообщения на этот счет».
У ООН есть несовершенства, но альтернативы ей нет: «Мы исходим из руководящей роли ООН».
О перспективах встречи Путина и Трампа и отношениях с США
Никакой конкретики по встрече Путина и Трампа нет, есть только понимание ее необходимости: «И также есть установка хорошо эту встречу подготовить, чтобы она была максимально результативна».
Дальнейшее спонсирование США войны против России было бы неверным, в том числе из-за неэффективности и коррупции.
В Кремле не считают, что администрация Трампа заняла «пророссийскую» позицию: «Я думаю, это неправильное ощущение».
Кремль опроверг, что Россия на переговорах в Эр-Рияде потребовала вывода войск НАТО из Восточной Европы: «Нет, это не так, это не соответствует действительности».
Кремль не стал комментировать публикации о якобы проходивших неофициальных переговорах между Россией и США: «Я не могу ответить на этот вопрос, я не располагаю такой информацией».
Об украинском урегулировании и спецоперации
Путин открыт для мирных переговоров по Украине.
Итоги спецоперации подводить еще рано: «Все цели, которые поставлены главой государства и верховным главнокомандующим, должны быть достигнуты».
В Кремле связали эмоциональные высказывания властей США против руководства Украины с тем, что Киев «не хочет заниматься налаживанием мира».