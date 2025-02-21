Da Telegraaf: Нидерланды продолжат обучать украинских военных даже после прекращения огня

По этой причине Нидерланды продолжают вносить свой вклад в военную подготовку украинских войск, сказал министр. В соцсетях Брекельманс уточнил, что учебная миссия ЕС в Германии уже подготовила 20 000 украинцев. Большинство из них — мужчины в возрасте за 40, выходцы из разных слоев общества — от фермеров до выпускников университетов.