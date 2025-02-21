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Da Telegraaf: Нидерланды продолжат обучать украинских военных даже после прекращения огня

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в среду посетил голландских инструкторов, которые обучают украинских военных в секретном месте в лесах Германии. По итогам встречи министр сделал несколько заявлений, пишет голландская газета Da Telegraaf.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: NATO
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Нидерланды намерены продолжить обучать украинских военнослужащих после заключения мирного соглашения по Украине.

Даже после того как будет достигнуто соглашение о прекращении огня, мы продолжим набирать и обучать украинцев. Чем вы сильнее на поле боя, тем вы сильнее за столом переговоров. Сдерживание остается необходимым.

Рубен Брекельманс
министр обороны Нидерландов

Он встретился с голландскими инструкторами и их украинскими подопечными в Германии. Место, где украинцев обучают управлению немецкими танками Leopard, держится в секрете, чтобы оно не стало мишенью для предполагаемых диверсантов.

Россия, несмотря на потери, продолжает массовый набор и производит все больше оружия. Подобно потоку лавы, она проедает себе путь вперед (на Украине), уничтожая все в поисках слабого места.

Рубен Брекельманс
министр обороны Нидерландов

По этой причине Нидерланды продолжают вносить свой вклад в военную подготовку украинских войск, сказал министр. В соцсетях Брекельманс уточнил, что учебная миссия ЕС в Германии уже подготовила 20 000 украинцев. Большинство из них мужчины в возрасте за 40, выходцы из разных слоев общества — от фермеров до выпускников университетов.