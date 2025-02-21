Согласно статье, Нидерланды намерены продолжить обучать украинских военнослужащих после заключения мирного соглашения по Украине.
Даже после того как будет достигнуто соглашение о прекращении огня, мы продолжим набирать и обучать украинцев. Чем вы сильнее на поле боя, тем вы сильнее за столом переговоров. Сдерживание остается необходимым.
Он встретился с голландскими инструкторами и их украинскими подопечными в Германии. Место, где украинцев обучают управлению немецкими танками Leopard, держится в секрете, чтобы оно не стало мишенью для предполагаемых диверсантов.
Россия, несмотря на потери, продолжает массовый набор и производит все больше оружия. Подобно потоку лавы, она проедает себе путь вперед (на Украине), уничтожая все в поисках слабого места.
По этой причине Нидерланды продолжают вносить свой вклад в военную подготовку украинских войск, сказал министр. В соцсетях Брекельманс уточнил, что учебная миссия ЕС в Германии уже подготовила 20 000 украинцев. Большинство из них — мужчины в возрасте за 40, выходцы из разных слоев общества — от фермеров до выпускников университетов.