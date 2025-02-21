Поставку первых бельгийских F-16 Украине отложили

Он также отметил, что передача самолетов F-16 Украине осложняется отсутствием запчастей. «Мы запросили компанию Lockheed поставить нам дополнительные запчасти, но получили отказ. Поскольку они больше не производятся», — сказал он. Генерал Вансина добавил, что другие страны, использующие самолеты F-16, также отказываются поделиться своими запасами запчастей «понимая, что их невозможно пополнить». Он также сообщил, что срок жизни самолета F-16 ограничен 8 тысячами часами налета, и он не может быть продлен производителем. «Любая страна, использующая самолеты сверх этого срока, делает это на свой страх и риск», — отметил генерал, не уточняя, сколько налетали остающиеся на вооружении Бельгии около 40 F-16.