Поставку первых бельгийских F-16 Украине отложили

«Мы надеемся начать поставлять [Украине] первые самолеты с конца этого года», — сказал Вансина. По его словам, все сроки сдвигаются из-за задержки поставок Бельгии новых самолетов F-35, которые вместо 2023 года начнут поставляться только к концу этого года, а на полную операционную готовность должны выйти в 2027 году.
Самолеты и запчасти
Вансина, впрочем, не видит большой проблемы в задержке поставок подержанных американских истребителей Киеву, отмечая, что освободившееся время можно «потратить на подготовку пилотов и техников», поскольку наличие боевых самолетов не имеет смысла при недостатке пилотов.
Он также отметил, что передача самолетов F-16 Украине осложняется отсутствием запчастей. «Мы запросили компанию Lockheed поставить нам дополнительные запчасти, но получили отказ. Поскольку они больше не производятся», — сказал он. Генерал Вансина добавил, что другие страны, использующие самолеты F-16, также отказываются поделиться своими запасами запчастей «понимая, что их невозможно пополнить». Он также сообщил, что срок жизни самолета F-16 ограничен 8 тысячами часами налета, и он не может быть продлен производителем. «Любая страна, использующая самолеты сверх этого срока, делает это на свой страх и риск», — отметил генерал, не уточняя, сколько налетали остающиеся на вооружении Бельгии около 40 F-16.
Согласно официально информации минобороны королевства, Бельгия закупала самолеты этого типа у США с 1978 по 1993 годы.
Обещание и реальность
В прошлом году занимавшая на тот момент пост министра обороны Бельгии Людивин Дедондер неоднократно обещала Зеленскому поставить Украине первые два снимаемых с вооружения бельгийских F-16 «к концу 2024 года», чего не произошло. Бельгия с 2023 года объявляла о намерении передать Киеву до 30 F-16, этот процесс должен осуществляться поэтапно.