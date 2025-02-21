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Reuters: ведущие страны не могут договориться о будущем Украины

На встрече G20 в Южной Африке Китай поддержал предложения Дональда Трампа заключить сделку с Россией, чтобы положить конец конфликту на Украине, в то время как союзники США сплотились вокруг Владимира Зеленского, передает Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: © РИА Новости
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, менее чем за месяц своего президентства Трамп изменил политику США в отношении конфликта на Украине, свернул кампанию по изоляции Москвы и отодвинул Украину на второй план. В среду Трамп осудил Зеленского как «диктатора», что вызвало противоречивую полемику среди его союзников. Такие страны G20, как Австралия, Германия и Великобритания, выразили поддержку украинскому президенту и несогласие с президентом США.

Что касается противника США — Китая, — министр иностранных дел Ван И на вчерашней встрече в Йоханнесбурге сказал, что Пекин поддерживает усилия по установлению мира на Украине, включая «недавний консенсус, достигнутый между США и Россией».

В этот раз Ван не стал повторять точку зрения, высказанную им в прошлую пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности, о том, что в любых мирных переговорах должны участвовать все заинтересованные стороны в российско-украинском конфликте.

Как считает Цуй Хунцзянь, глава отдела исследований Европейского союза в Пекинском университете иностранных языков, Китай будет внимательно следить за «направлением переговоров между США и Россией и ослаблением американо-российских отношений». Во-первых, Пекин может принять участие в посредничестве, чтобы снизить риск того, что США используют потепление отношений с Россией во вред интересам Китая. Во-вторых, Китай может быть заинтересован в послевоенном восстановлении Украины и поддержании европейской архитектуры безопасности, говорит Руби Осман, эксперт по Китаю из Института глобальных изменений Тони Блэра.

Однако другие аналитики скептически относятся к существенному участию Китая, выходящему за рамки риторических заявлений. Они подчеркивают нежелание Пекина идти на геополитические риски.

Китай, как предполагает Александр Габуев*, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии**, доволен тем, что его пока оставили в покое, потому что в Пекине не знают, чего может потребовать Трамп. Хотя изначально президент США хотел участия Китая в мирных переговорах, после общения с Владимиром Путиным у него сложилось впечатление, что сделка может быть заключена без посредничества Пекина.

*Александр Габуев признан в РФ иноагентом

**Берлинский центр Карнеги по изучению России и Евразии включен в реестр иноагентов и признан организацией, нежелательной на территории РФ

G20