Reuters: ведущие страны не могут договориться о будущем Украины

Согласно статье, менее чем за месяц своего президентства Трамп изменил политику США в отношении конфликта на Украине, свернул кампанию по изоляции Москвы и отодвинул Украину на второй план. В среду Трамп осудил Зеленского как «диктатора», что вызвало противоречивую полемику среди его союзников. Такие страны G20, как Австралия, Германия и Великобритания, выразили поддержку украинскому президенту и несогласие с президентом США.
В этот раз Ван не стал повторять точку зрения, высказанную им в прошлую пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности, о том, что в любых мирных переговорах должны участвовать все заинтересованные стороны в российско-украинском конфликте.
Как считает Цуй Хунцзянь, глава отдела исследований Европейского союза в Пекинском университете иностранных языков, Китай будет внимательно следить за «направлением переговоров между США и Россией и ослаблением американо-российских отношений». Во-первых, Пекин может принять участие в посредничестве, чтобы снизить риск того, что США используют потепление отношений с Россией во вред интересам Китая. Во-вторых, Китай может быть заинтересован в послевоенном восстановлении Украины и поддержании европейской архитектуры безопасности, говорит Руби Осман, эксперт по Китаю из Института глобальных изменений Тони Блэра.
Китай, как предполагает Александр Габуев*, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии**, доволен тем, что его пока оставили в покое, потому что в Пекине не знают, чего может потребовать Трамп. Хотя изначально президент США хотел участия Китая в мирных переговорах, после общения с Владимиром Путиным у него сложилось впечатление, что сделка может быть заключена без посредничества Пекина.
*Александр Габуев признан в РФ иноагентом
**Берлинский центр Карнеги по изучению России и Евразии включен в реестр иноагентов и признан организацией, нежелательной на территории РФ