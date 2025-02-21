Reuters: ведущие страны не могут договориться о будущем Украины

Китай, как предполагает Александр Габуев*, директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии**, доволен тем, что его пока оставили в покое, потому что в Пекине не знают, чего может потребовать Трамп. Хотя изначально президент США хотел участия Китая в мирных переговорах, после общения с Владимиром Путиным у него сложилось впечатление, что сделка может быть заключена без посредничества Пекина.