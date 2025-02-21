На вопрос журналистов, стоит ли ожидать телефонного разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина об итогах переговоров в Эр-Рияде, представитель Кремля ответил: «Стоит».
Путин и Си обсудят итоги переговоров России и США в Эр-Рияде
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут телефонные переговоры, в ходе которых обсудят в том числе итоги встречи делегаций США и РФ в Эр-Рияде. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, лидеры созвонятся в ближайшее время.