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Путин и Си обсудят итоги переговоров России и США в Эр-Рияде

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут телефонные переговоры, в ходе которых обсудят в том числе итоги встречи делегаций США и РФ в Эр-Рияде. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, лидеры созвонятся в ближайшее время.

Источник: РИА "Новости"

На вопрос журналистов, стоит ли ожидать телефонного разговора Владимира Путина и Си Цзиньпина об итогах переговоров в Эр-Рияде, представитель Кремля ответил: «Стоит».

19 февраля Владимир Путин сообщил о планах проинформировать партнеров по БРИКС, включая Китай, об итогах переговоров в Эр-Рияде, состоявшихся 18 февраля. МИД КНР, комментируя встречу делегаций России и США, подчеркнул, что Пекин поддерживает любые усилия по установлению мира на Украине.

Путин Владимир
переговоры