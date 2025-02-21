Депутат ЕП Аалтола: Трамп дал ЕС три недели на согласование капитуляции Украины

«Он сказал: “Конечно, мы хотим заключить эту сделку, в ней есть смысл. Единственное, мне нужно провести ее через законодательный процесс”. Они должны ее одобрить. Через два дня я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку, сказав [на встрече с главой минфина США Скоттом Бессентом]: “Мы ни в коем случае этого делать не будем”. Но на той встрече все было не так», — объяснил Рубио.