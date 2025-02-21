Трамп от злости на Зеленского был готов лишить Киев помощи, пишет Axios

Как заявил советник президента США Майкл Уолтц, Трамп разочарован тем, что Зеленский не стал вести переговоры и не согласился на ту возможность, которую ему предложили по компенсации помощи Украине. Он добавил, что оскорбительные слова из Киева в адрес главы Белого дома недопустимы.