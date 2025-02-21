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Трамп от злости на Зеленского был готов лишить Киев помощи, пишет Axios

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп от злости на Владимира Зеленского был готов прекратить военную помощь Киеву, пишет Axios со ссылкой на чиновников.

Источник: Reuters

«Зеленский так сильно разозлил Дональда Трампа во время мирных переговоров с Россией, что Трамп был на грани того, чтобы лишить Украину американской военной поддержки», — говорится в публикации.

По данным источников, Зеленский разгневал Трампа по нескольким причинам:

  • отказом от первоначального варианта сделки по украинским ресурсам;
  • критикой встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде;
  • обвинением главы Белого дома в том, что он находится под влиянием дезинформации.

В последние дни президент США Дональд Трамп сделал серию разгромных заявлений в адрес Владимира Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы «сохранить кормушку».

Кроме того, Трамп обвинил Киев в срыве сделки по редкоземельным металлам.

Как заявил советник президента США Майкл Уолтц, Трамп разочарован тем, что Зеленский не стал вести переговоры и не согласился на ту возможность, которую ему предложили по компенсации помощи Украине. Он добавил, что оскорбительные слова из Киева в адрес главы Белого дома недопустимы.

В свою очередь, вице-президент Джей Ди Вэнс посоветовал Зеленскому вместо публичного недовольства выразить благодарность Штатам за проявленную щедрость, без которой, по его словам, ни его самого, ни Украины уже не существовало бы.