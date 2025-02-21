Трамп от злости на Зеленского был готов лишить Киев помощи, пишет Axios

«Зеленский так сильно разозлил Дональда Трампа во время мирных переговоров с Россией, что Трамп был на грани того, чтобы лишить Украину американской военной поддержки», — говорится в публикации.
По данным источников, Зеленский разгневал Трампа по нескольким причинам:
- отказом от первоначального варианта сделки по украинским ресурсам;
- критикой встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде;
- обвинением главы Белого дома в том, что он находится под влиянием дезинформации.
В последние дни президент США Дональд Трамп сделал серию разгромных заявлений в адрес Владимира Зеленского. Президент назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы «сохранить кормушку».
Кроме того, Трамп обвинил Киев в срыве сделки по редкоземельным металлам.
Как заявил советник президента США Майкл Уолтц, Трамп разочарован тем, что Зеленский не стал вести переговоры и не согласился на ту возможность, которую ему предложили по компенсации помощи Украине. Он добавил, что оскорбительные слова из Киева в адрес главы Белого дома недопустимы.
В свою очередь, вице-президент Джей Ди Вэнс посоветовал Зеленскому вместо публичного недовольства выразить благодарность Штатам за проявленную щедрость, без которой, по его словам, ни его самого, ни Украины уже не существовало бы.