Politico узнала условие Зеленскому для «спасения отношений» с Трампом

По данным источников NBC News, Вашингтон предложил Киеву гарантии безопасности в обмен на передачу ему во владение 50% редкоземельных руд в недрах республики. Проект соглашения не был обнародован. Зампред комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил Politico, что Украина по-прежнему открыта к предложениям. «Мы являемся верным другом и союзником США на протяжении многих лет, и отношение к нам как к колонии или врагу, на которого накладываются репарации, для нас оскорбительно и непонятно», — сказал он.