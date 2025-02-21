Экс-депутат Рады Олейник: сделка по ресурсам с США требует проведения референдума

По неподтвержденным данным, Украина может иметь месторождения полезных ископаемых стоимостью более $10 трлн. Однако у Украины нет крупных запасов редкоземельных металлов, которые были бы признаны экономически выгодными для разработки на международном уровне, отмечает Bloomberg. Хотя страна сообщила о ряде месторождений, мало что известно об их потенциале.