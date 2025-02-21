Cloudflare внесли в реестр организаторов распространения информации

Там объяснили, что согласно постановлению правительства РФ, со дня получения требования Роскомнадзора компания обязана в течение 10 рабочих дней уведомить ведомство о начале осуществления деятельности в качестве ОРИ. В свою очередь в 2023 и 2024 годах Роскомнадзор на основании обращений ФСБ России направил в адрес иностранной компании Cloudflare, Inc. требования о необходимости уведомить ведомство о начале осуществления деятельности в качестве ОРИ.