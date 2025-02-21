Bloomberg: ЕС укрепляет связи с ЮАР на фоне разногласий с США

Однако недавно ЮАР стала мишенью для президента США Дональда Трампа. Американский лидер, согласно Reuters, ложно обвинил страну в захвате частных земель, геноциде белого населения и политике неравенства.
После этого американские официальные лица начали открыто выказывать пренебрежение ЮАР. Госсекретарь США Марко Рубио отказался от участия во встрече министров иностранных дел в Йоханнесбурге, а министр финансов США Скотт Бессент не будет присутствовать на встрече глав финансовых ведомств, которая состоится в ЮАР на следующей неделе.
В-первых, в марте ЕС и ЮАР проведут совместный саммит, который долгое время откладывался. Во-вторых, Евросоюз попытается углубить торговые и инвестиционные отношения с крупнейшей экономикой Африки. Сейчас ЕС конкурирует с США и Китаем, основными торговыми партнерами ЮАР, и является крупнейшим иностранным инвестором страны. По данным Торгово-промышленной палаты ЕС, в ЮАР работает более 1000 европейских компаний, в которых занято свыше 350 000 человек.
Как подчеркнула на встрече в Йоханнесбурге Кая Каллас, еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности, учитывая неустойчивый характер заявлений Трампа, страны стремятся к более тесным отношениям с ЕС.
Многие партнеры обращаются к нам, потому что мы являемся надежным и предсказуемым партнером. В нынешние неспокойные времена это имеет значение.
Однако Евросоюз не сможет восполнить вакуум, образовавшийся из-за того, что США сократили объем помощи во всем мире, потому что у ЕС нет таких средств, предупредила Каллас. К примеру, только на борьбу с ВИЧ в ЮАР Соединенные Штаты ежегодно выделяли более 400 млн, и Трамп пообещал прекратить эту поддержку. Евросоюзу, по ее словам, предстоит сосредоточиться на расходах на собственную оборону, поскольку блок столкнулся с «экзистенциальной угрозой».