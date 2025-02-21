Bloomberg: ЕС укрепляет связи с ЮАР на фоне разногласий с США

Однако Евросоюз не сможет восполнить вакуум, образовавшийся из-за того, что США сократили объем помощи во всем мире, потому что у ЕС нет таких средств, предупредила Каллас. К примеру, только на борьбу с ВИЧ в ЮАР Соединенные Штаты ежегодно выделяли более 400 млн, и Трамп пообещал прекратить эту поддержку. Евросоюзу, по ее словам, предстоит сосредоточиться на расходах на собственную оборону, поскольку блок столкнулся с «экзистенциальной угрозой».