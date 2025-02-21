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Уиткофф заявил, что у него сложились дружеские отношения с Путиным

Спецпредставитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку и участник переговоров с Россией Стив Уиткофф заявил, что во время поездки в Москву он налаживал дружеские отношения с президентом Владимиром Путиным.

Источник: AP 2024

«Это была замечательная поездка. Я провел много времени с президентом Путиным, разговаривая, развивая дружбу, отношения с ним…» — сказал он на организованном Саудовской Аравией инвестиционном форуме в Майами (цитата по Sky News).

В интервью Sky News в кулуарах инвестиционной конференции Уиткофф заявил: «Думаю, я согласен с президентом Трампом, у него очень тонкое понимание того, что нужно сделать для установления прочного мира между Россией и Украиной. И я следую его примеру и верю в то, что он говорит».

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