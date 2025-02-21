Уиткофф заявил, что у него сложились дружеские отношения с Путиным

В интервью Sky News в кулуарах инвестиционной конференции Уиткофф заявил: «Думаю, я согласен с президентом Трампом, у него очень тонкое понимание того, что нужно сделать для установления прочного мира между Россией и Украиной. И я следую его примеру и верю в то, что он говорит».