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Путин поблагодарил «Росатом» за материалы для самолета МС-21−300

Путин поблагодарил «Росатом» за материалы для российского самолета МС-21−300.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил госкорпорацию «Росатом» за материалы для российского самолета МС-21−300, отметив, что сроки были сдвинуты, однако все было сделано «своими руками, своей головой».

«Закрыли нам в свое время наши совместные договоренности (по производству самолета — ред.) МС-21−300. Спасибо специалистам “Росатома” — сделали материалы и для крыла, и для фюзеляжа. Да, немножко вправо сдвинулся проект, но все сделали своими руками, своей головой. Нужно по всем другим направлениям так же активно и созидательно трудиться», — сказал глава государства на пленарной сессии Форума будущих технологий.

Форум будущих технологий проводится в столице ежегодно с 2023 года с участием президента России. В 2025 году он проходит с 20 по 21 февраля. На форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.

Путин Владимир