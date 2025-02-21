Путин поблагодарил «Росатом» за материалы для самолета МС-21−300

«Закрыли нам в свое время наши совместные договоренности (по производству самолета — ред.) МС-21−300. Спасибо специалистам “Росатома” — сделали материалы и для крыла, и для фюзеляжа. Да, немножко вправо сдвинулся проект, но все сделали своими руками, своей головой. Нужно по всем другим направлениям так же активно и созидательно трудиться», — сказал глава государства на пленарной сессии Форума будущих технологий.