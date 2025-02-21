В Раде заявили о полном фиаско внешней политики Украины при Зеленском

В среду президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского, назвав его, в частности, «диктатором без выборов» и обвинив главу киевского режима в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В четверг газета Financial Times сообщила со ссылкой на западных чиновников, что США выступают против использования в новом коммюнике G7 формулировки «агрессор» и других подобных выражений в отношении РФ, которые лидеры группы используют с 2022 года для описания конфликта на Украине.
По словам Климпуш-Цинцадзе, настойчивость президента США Дональда Трампа в вопросе проведения выборов на Украине свидетельствует об отсутствии доброжелательных отношений между ним и Зеленским.
«И к сожалению, это означает, что все возможности, которые были у команды Зеленского, якобы пытавшейся настроить диалог с новой администрацией, … полностью провалились. Это полное фиаско внешней политики Украины», — заявила парламентарий в эфире украинского телеканала «Прямой».
При этом, указала она, поводы для критики со стороны Трампа есть, так как Зеленский монополизирует медиа и атакует политических оппонентов.
«Никто бы его не мог назвать диктатором (Зеленского — ред.), если бы не раздавались какие-то звоночки того, что он делает внутри страны: монополизирует медиа, атакует политических оппонентов, местное самоуправление, боевых командиров и тому подобное», — отметила она.
Она добавила, что оппозиция очень желает увидеть смену руководства страны.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.