В Раде заявили о полном фиаско внешней политики Украины при Зеленском

В среду президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского, назвав его, в частности, «диктатором без выборов» и обвинив главу киевского режима в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В четверг газета Financial Times сообщила со ссылкой на западных чиновников, что США выступают против использования в новом коммюнике G7 формулировки «агрессор» и других подобных выражений в отношении РФ, которые лидеры группы используют с 2022 года для описания конфликта на Украине.