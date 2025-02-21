ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД ЮАР Рональдом Ламолой на полях министерской встречи G20 в Йоханнесбурге.
В этом году южноафриканская сторона председательствует в «двадцатке».
Ранее в пятницу Лавров провел переговоры с бразильским коллегой Мауро Виейрой, а также принял участие в пленарном заседании глав МИД «Группы двадцати».
Председательство в «Группе двадцати» перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом «Солидарность, равенство и устойчивое развитие».