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Лавров проводит переговоры с главой МИД ЮАР

Лавров проводит переговоры с главой МИД ЮАР Рональдом Ламолой.

Источник: © РИА Новости

ЙОХАННЕСБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД ЮАР Рональдом Ламолой на полях министерской встречи G20 в Йоханнесбурге.

В этом году южноафриканская сторона председательствует в «двадцатке».

Ранее в пятницу Лавров провел переговоры с бразильским коллегой Мауро Виейрой, а также принял участие в пленарном заседании глав МИД «Группы двадцати».

Председательство в «Группе двадцати» перешло к ЮАР с 1 декабря 2024 года от Бразилии. В конце ноября Претория передаст его США. Председательство ЮАР проходит под девизом «Солидарность, равенство и устойчивое развитие».

Лавров Сергей
G20