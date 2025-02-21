Житель Энгельса избил участника военной операции в Сирии

По информации управления МВД по региону, 20 февраля в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка в школе в Энгельсе. Конфликт возник между двумя мужчинами 34 и 47 лет. Один из них обратился за медпомощью, личность подозреваемого в нападении установлена, уточнили в МВД.