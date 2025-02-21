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Путин присвоил почетные наименования пяти воинским подразделениям

Путин присвоил почетные наименования пяти воинским подразделениям ВС РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетные наименования двум бригадам ВС РФ, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 27-му артиллерийскому полку почетное наименование “гвардейский” и впредь именовать его 27-й гвардейский артиллерийский полк», — говорится в документе.

Другим указом Путин присвоил 200-й артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская».

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: Присвоить 155 отдельной гвардейской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты почетное наименование “Курская” и впредь именовать ее: 155 отдельная гвардейская Курская орденов Жукова и Суворова бригада морской пехоты», — говорится в указе.

Кроме того, президент Путин следующим указом присвоил 92 ракетной ордена Кутузова бригаде почетное наименование «гвардейская».

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: Присвоить 54-й ордена Красной Звезды бригаде управления почетное наименование “гвардейская” и впредь именовать ее: 54-я гвардейская ордена Красной Звезды бригада управления», — говорится в документе.

Данные документы вступают в силу со дня их подписания, 21 февраля.

Путин Владимир