Путин присвоил почетные наименования пяти воинским подразделениям

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: Присвоить 155 отдельной гвардейской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты почетное наименование “Курская” и впредь именовать ее: 155 отдельная гвардейская Курская орденов Жукова и Суворова бригада морской пехоты», — говорится в указе.