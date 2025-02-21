В зоне СВО произошел дальний ракетный бой между истребителями ВКС РФ и F-16

как выводились наши истребители на рубеж пуска ракет — автоматизировано или с помощью штурманов наведения; откуда поступала информация о противнике; на каких дальностях с помощью бортовой радиолокационной станции российского истребителя удалось обнаружить F-16 (а затем захватить цель на сопровождение и при входе в зону поражения Р-37 произвести пуск изделия или очереди из них); наблюдался ли подрыв боевой части российской ракеты «воздух-воздух»; был ли он зафиксирован средствами объективного контроля; наблюдалось ли физическое разрушение цели в воздухе и какими средствами; определено ли примерное место падения сбитого украинского F-16; фиксировался ли подразделениями ОсНАЗ (особого назначения) факт переговоров украинских пилотов с наземными КП (и характер радиообмена) или они работали в режиме радиомолчания.