Что сказал Макрон о Путине, Трампе и украинском кризисе. Главное

Свою позицию Макрон представил во время прямой линии в соцсетях. Он в течение часа отвечал на вопросы граждан и пообещал принять во внимание их пожелания, сообщает RTVI.
Президент Франции заявил, что Киев не способен вернуть территории, занятые Россией, при этом РФ также не в состоянии продвинуться дальше военным путем. По его словам, «человеческие жертвы огромны».
Макрон констатировал, что Франция поставляет на Украину оружие, самолеты, занимается обучением военнослужащих, но французские военные в противостоянии не участвуют.
Он отметил, что «не принимал решения об отправке войск на Украину завтра», но после урегулирования кризиса воинский контингент республики может стать «гарантией мира» и дислоцироваться на украинской территории.
Политик уверен, что мир на Украине обеспечат гарантии европейских стран и США. «Американцы и их союзники также должны сдерживать Россию», — сказал он.
Макрон подчеркнул, что Европа должна вернуть «переговоры в нужное русло». «Мы хотим мира, а не прекращения огня, которое означало бы капитуляцию Украины», — заявил президент.
Глава Франции считает, что о мире нельзя договариваться без украинцев и европейцев, потому что речь идет о «коллективной безопасности».
Президент добавил, что Европе следует увеличить расходы на оборону в свете требований США. Решение об этом надо принимать на европейском уровне. По мнению политика, Франции следует довести расходы на военный бюджет до 4−5% ВВП, а в Европе — создать «общую армию», а также объединенные промышленную и технологические базы.
Макрон пообещал убедить Трампа, что интересы США и Франции совпадают, американский президент не должен быть «слабым с Путиным», а Украину нельзя «отдавать».
Глава республики считает, что Зеленский — президент, избранный в свободной системе, а о Путине этого «нельзя сказать». Провести выборы на Украине, по мнению Макрона, сейчас нереально, потому что часть граждан — беженцы, другие — мобилизованы или на территории, занятой Россией.
«Россия представляет угрозу для европейцев, если будет продолжать вести себя так хищно», — сказал президент и добавил, что информацию, способную ослабить Францию, якобы распространяет российская «ферма троллей».