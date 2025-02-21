Что сказал Макрон о Путине, Трампе и украинском кризисе. Главное

Президент добавил, что Европе следует увеличить расходы на оборону в свете требований США. Решение об этом надо принимать на европейском уровне. По мнению политика, Франции следует довести расходы на военный бюджет до 4−5% ВВП, а в Европе — создать «общую армию», а также объединенные промышленную и технологические базы.