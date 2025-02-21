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Минюст признал иноагентами Азара, Агалакову, Лирника и Адагамова

.МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистку Жанну Агалакову*, комика Антона Лирника*, журналиста Илью Азара* и Рустема Адагамова* (блогер Drugoi), сообщается на сайте ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать первого февраля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Ж. Л. Агалакова*, Р. Р. Адагамов*, И. В. Азар*, Е. Б. Александрова-Зорина*, а также А. А. Лирник*», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, они, в частности, распространяли недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступали против проведения специальной военной информации.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

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