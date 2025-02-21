Минюст признал иноагентами Азара, Агалакову, Лирника и Адагамова

«Двадцать первого февраля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Ж. Л. Агалакова*, Р. Р. Адагамов*, И. В. Азар*, Е. Б. Александрова-Зорина*, а также А. А. Лирник*», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, они, в частности, распространяли недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступали против проведения специальной военной информации.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.