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Bloomberg: Украина сможет выжить только при «наименее худшем» мирном соглашении

Дональд Трамп не смог положить конец конфликту на Украине за 24 часа, как обещал, но на этой неделе его команда сделала первый шаг на пути к мирному соглашению. Остается узнать, с каким «наименее худшим» исходом мирных переговоров могут смириться Украина и ее сторонники, пишет Джеймс Ставридис в статье для Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Владимир Зеленский, похоже, столкнулся с невыполнимой задачей, несмотря на то, что у него есть ряд «козырей» в виде частичного нахождения ВСУ в Курской области, малочисленных, но боеспособных вооруженных сил и европейской банковской системы, говорится в статье. Но, чтобы Украина выжила, Зеленский и его европейские сторонники в любом «наименее худшем» сценарии должны настаивать на трех ключевых элементах, считает Ставридис.

Во-первых, они должны отказаться от дальнейших территориальных уступок, например от уступок Харькова, второго по величине города страны, расположенного на украинско-российской границе.

Во-вторых, они должны настоять на надежной гарантии безопасности, которая не позволит России быстро перевооружиться и возобновить атаки. Например, на Украине могут быть размещены европейские войска в качестве сил сдерживания. Франция и Великобритания уже выразили такую готовность. Другой, менее вероятной гарантией безопасности, пишет автор, может быть то, что в случае возобновления боевых действий со стороны России Украина будет автоматически принята в НАТО.

В-третьих, они должны потребовать продолжения военной помощи со стороны США и Европы. Совокупный оборонный бюджет стран Североатлантического альянса составляет почти 1,5 трлн долларов. Этого достаточно, чтобы предоставить Украине больше истребителей, ракет класса «земля-земля», высокотехнологичного беспилотного оборудования, а также кибернетической и разведывательной поддержки.

Подобный «наименее худший» сценарий далек от совершенства, но, учитывая ситуацию в Вашингтоне, Москве и на полях сражений на Украине, он может оказаться наилучшим возможным результатом. И главный вопрос, по мнению Ставридиса, не в том, примет ли такое соглашение Кремль, а в том, будут ли Трамп и его советники работать над его достижением.