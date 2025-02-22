Bloomberg: Украина сможет выжить только при «наименее худшем» мирном соглашении

Подобный «наименее худший» сценарий далек от совершенства, но, учитывая ситуацию в Вашингтоне, Москве и на полях сражений на Украине, он может оказаться наилучшим возможным результатом. И главный вопрос, по мнению Ставридиса, не в том, примет ли такое соглашение Кремль, а в том, будут ли Трамп и его советники работать над его достижением.