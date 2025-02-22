Bloomberg: Украина сможет выжить только при «наименее худшем» мирном соглашении

Владимир Зеленский, похоже, столкнулся с невыполнимой задачей, несмотря на то, что у него есть ряд «козырей» в виде частичного нахождения ВСУ в Курской области, малочисленных, но боеспособных вооруженных сил и европейской банковской системы, говорится в статье. Но, чтобы Украина выжила, Зеленский и его европейские сторонники в любом «наименее худшем» сценарии должны настаивать на трех ключевых элементах, считает Ставридис.
Во-первых, они должны отказаться от дальнейших территориальных уступок, например от уступок Харькова, второго по величине города страны, расположенного на украинско-российской границе.
Во-вторых, они должны настоять на надежной гарантии безопасности, которая не позволит России быстро перевооружиться и возобновить атаки. Например, на Украине могут быть размещены европейские войска в качестве сил сдерживания. Франция и Великобритания уже выразили такую готовность. Другой, менее вероятной гарантией безопасности, пишет автор, может быть то, что в случае возобновления боевых действий со стороны России Украина будет автоматически принята в НАТО.
В-третьих, они должны потребовать продолжения военной помощи со стороны США и Европы. Совокупный оборонный бюджет стран Североатлантического альянса составляет почти 1,5 трлн долларов. Этого достаточно, чтобы предоставить Украине больше истребителей, ракет класса «земля-земля», высокотехнологичного беспилотного оборудования, а также кибернетической и разведывательной поддержки.
Подобный «наименее худший» сценарий далек от совершенства, но, учитывая ситуацию в Вашингтоне, Москве и на полях сражений на Украине, он может оказаться наилучшим возможным результатом. И главный вопрос, по мнению Ставридиса, не в том, примет ли такое соглашение Кремль, а в том, будут ли Трамп и его советники работать над его достижением.