В МИД заявили, что Россия не затрагивает тему санкций в диалоге по Украине

21 февраля государственный секретарь США Марко Рубио допустил ослабление антироссийских санкций, если РФ начнет делать шаги, предпочтительные Вашингтону. Рубио заявил, что США не отменят санкции в отношении России, если поведение Москвы заметно не изменится. В то же время госсекретарь США оставил возможность смягчения некоторых санкций, если РФ начнет предпринимать шаги, к которым стремится американская администрация.