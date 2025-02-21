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Песков оценил перспективы возобновления научного сотрудничества РФ и США

Диалог РФ и США пока не дошел до сотрудничества в области развития технологий. Об этом 21 февраля заявил Известиям официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

«Одно дело — диалог между Россией и США, а другое дело — начало сотрудничества в области развития технологий, так до этого еще очередь не дошла», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли какие-либо подвижки к сближению Москвы и Вашингтона для возобновления совместных проектов.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий сообщил, что Россия приглашает зарубежных ученых к совместной работе. Глава государства выразил надежду, что западные политики поймут пагубность попыток прервать контакты между работниками научной сферы и образования.

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко 20 февраля заявил, что Россия и США могут достигнуть разморозки отношений в области научного взаимодействия. Он добавил, что полностью контакты двух стран в этой сфере не прекращались никогда.

До этого, 18 февраля, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что после прошедших в Эр-Рияде переговоров между делегациями Москвы и Вашингтона отношения двух стран вошли в уникальный период развития.

Песков Дмитрий