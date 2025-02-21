Песков оценил перспективы возобновления научного сотрудничества РФ и США

«Одно дело — диалог между Россией и США, а другое дело — начало сотрудничества в области развития технологий, так до этого еще очередь не дошла», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли какие-либо подвижки к сближению Москвы и Вашингтона для возобновления совместных проектов.