Путин утвердил состав совета по реализации демографической политики

Соответствующий документ опубликован на портале официальных правовых актов.
«Утвердить прилагаемые положение о Совете при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики; состав Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики», — говорится в документе.
В состав совета также вошли председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, руководитель Росстата Сергей Галкин, глава Сбербанка Герман Греф, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский, президент РАН Геннадий Красников, глава исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов, зампред Госдумы Анна Кузнецова, гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, заммэра Москвы Анастасия Ракова, глава РСПП Александр Шохин, глава АСИ Светлана Чупшева и другие.