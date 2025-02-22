The Telegraph: противовоздушная оборона Британии чрезвычайно уязвима

Согласно статье, все три оборонных службы Великобритании обладают определенным потенциалом для борьбы с основными угрозами: баллистическим оружием (включая ядерное), обычными ракетами (воздушного и подводного запуска) и беспилотниками.
В распоряжении британских ВВС находятся истребители быстрого реагирования Quick Reaction Alert и единственный в стране самолет-невидимка пятого поколения F-35B. Вскоре на вооружение поступят самолеты раннего предупреждения E-7 Wedgetail.
Для обнаружения приближающихся самолетов, ракет или беспилотников противника Британия вынуждена полагаться на сеть наземных радаров.
Но в распоряжении НАТО есть общий флот радарных самолетов E-3 Sentry, которые предназначены для защиты альянса от провокаций с востока. ВВС Великобритании также активно эксплуатируют «антидроновую» систему ПВО, которую вскоре дополнит лазерная система Dragonfire.
У 7-й группы противовоздушной обороны, базирующейся на острове Торни, на вооружении есть модифицированный зенитно-ракетный комплекс Sky Sabre. Дальность полета его ракет составляет около 24 километров, а дальность действия радиолокационной станции — примерно 120 километров. Также в наличии есть ракеты малой дальности Starstreak и легкие многоцелевые Martlet. Они предназначены для противодействия угрозам со стороны самолетов с высокими летными характеристиками, низколетающей авиации и атакам вертолетов.
Королевский флот Великобритании располагает эсминцем Type 45 с системой вооружения Sea Viper. Она оснащена многофункциональным корабельным радаром Sampson (максимальная дальность — 400 километров), корабельной установкой вертикального пуска Sylver (48 шахт) и ракетой Aster 30 (дальность полета — 120 километров).
Хотя Type 45 доказал, что может поражать низколетящие баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотники, эсминец не способен сбивать ракеты с внеатмосферной траекторией, гиперзвуковые ракеты, а также не подходит для борьбы с дронами, летящими над сушей. То есть его вполне успешно можно использовать для борьбы с обычными ракетами и в отдельных случаях с ограниченной эффективностью — для борьбы с баллистическими ракетами. Однако его эффективность против дронов равна нулю.
Отсутствие серьезного противовоздушного ракетного потенциала наземного базирования — еще один очевидный пробел в системе обороноспособности, равно как и отсутствие радиолокационных станций воздушного базирования.
Оборону Великобритании так долго выхолащивали, что сейчас страна едва может позволить себе самое необходимое: корабли, танки, реактивные самолеты и обустройство мест их дислокации.