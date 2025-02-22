The Telegraph: противовоздушная оборона Британии чрезвычайно уязвима

Хотя Type 45 доказал, что может поражать низколетящие баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотники, эсминец не способен сбивать ракеты с внеатмосферной траекторией, гиперзвуковые ракеты, а также не подходит для борьбы с дронами, летящими над сушей. То есть его вполне успешно можно использовать для борьбы с обычными ракетами и в отдельных случаях с ограниченной эффективностью — для борьбы с баллистическими ракетами. Однако его эффективность против дронов равна нулю.