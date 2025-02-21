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Трамп счел неважным присутствие Зеленского на переговорах

Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры об урегулировании между Россией и Украиной можно проводить без участия украинского президента Владимира Зеленского, сообщила в соцсети X журналистка CBS Дженифер Джейкобс.

Источник: AP 2024

«Я не думаю, что его присутствие на встречах очень важно», — процитировала Джейкобс Трампа.

Предыдущий американский президент Джо Байден настаивал на принципе «Ничего об Украине без Украины».

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