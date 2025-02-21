Трамп счел неважным присутствие Зеленского на переговорах

«Я не думаю, что его присутствие на встречах очень важно», — процитировала Джейкобс Трампа.
Предыдущий американский президент Джо Байден настаивал на принципе «Ничего об Украине без Украины».
Материал дополняется
Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры об урегулировании между Россией и Украиной можно проводить без участия украинского президента Владимира Зеленского, сообщила в соцсети X журналистка CBS Дженифер Джейкобс.
«Я не думаю, что его присутствие на встречах очень важно», — процитировала Джейкобс Трампа.
Предыдущий американский президент Джо Байден настаивал на принципе «Ничего об Украине без Украины».
Материал дополняется