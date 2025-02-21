Сийярто высмеял Бербок из-за заявлений о помощи Украине

Сийярто так прокомментировал публикацию немецкой газеты Berliner Zeitung о том, что Бербок «проговорилась» о сумме нового пакета помощи Евросоюза (ЕС) Украине, намекнув на его объем в €700 млрд.
«В то же время она способна и на математические чудеса, поскольку тот, кто может сделать поворот на 360 градусов в противоположную сторону, совершает революцию в математике, так что это определенно заслуживает уважения» — слова Сийярто привел ТАСС.
Он добавил, что Венгрия не поддержит никаких решений ЕС, направленных на продолжение конфликта на Украине, это касается и новых пакетов финансовой помощи для Киева, которые планировалось утвердить на совете глав МИДов в понедельник.
19 февраля Сийярто отметил, что венгерское правительство планирует обсудить с руководством США отмену экономических санкций против России, в том числе в области энергетики. При этом министр подчеркнул, что ограничения также наносят вред экономике самой Венгрии. Он отметил, что для этого проведет рабочую встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом.
В тот же день сообщалось, что Венгрия добилась исключения из санкций для нефти и сырья РФ. Сийярто подчеркнул, что, несмотря на то что санкции ЕС против России не оправдали себя и нанесли значительный урон европейской экономике, Брюссель под давлением Польши и других стран принял новый санкционный пакет. Однако для Венгрии были предусмотрены важные послабления.