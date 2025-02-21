Сийярто высмеял Бербок из-за заявлений о помощи Украине

В тот же день сообщалось, что Венгрия добилась исключения из санкций для нефти и сырья РФ. Сийярто подчеркнул, что, несмотря на то что санкции ЕС против России не оправдали себя и нанесли значительный урон европейской экономике, Брюссель под давлением Польши и других стран принял новый санкционный пакет. Однако для Венгрии были предусмотрены важные послабления.