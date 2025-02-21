Последние зарубежные новости за 21 февраля 2025 года: свежие события текущего дня

Axios: США передали Украине улучшенное соглашение о ресурсах
США передали Украине улучшенный проект соглашения о минеральных ресурсах после отказа от первоначального. Помощники Зеленского советуют подписать сделку, так как она соответствует украинскому законодательству.
NYT: Рубио «успокаивал» европейских союзников после переговоров в Эр-Рияде
Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с европейскими коллегами переговоры с Россией в Эр-Рияде. Он подчеркнул, что США не меняют политику и не планируют навязывать Украине и Европе условия соглашения.
WP: Трамп стремится ограничить независимость ФРС США
Администрация Трампа издала указ, требующий рассмотрения нормативных актов независимых агентств Белым домом. Документ ограничивает автономию ФРС, усиливая влияние президента на регулирование.
Da Telegraaf: Нидерланды продолжат обучать ВСУ даже после прекращения огня
Министр обороны Нидерландов посетил голландских инструкторов, обучающих украинцев в Германии. Он заявил, что подготовка продолжится даже после возможного мирного соглашения, чтобы усилить позиции Украины.
Bloomberg: действия Трампа делают рубль самой успешной валютой года
Курс рубля вырос на 13% к доллару, достигнув 88,51 рубля. Это самый высокий показатель с августа. Эксперты связывают рост с переговорами России и США, но предупреждают о возможной нестабильности без прогресса в мирных переговорах.