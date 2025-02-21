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Последние зарубежные новости за 21 февраля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 21 февраля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Axios: США передали Украине улучшенное соглашение о ресурсах

Источник: Сергей Карпухин/ТАСС

США передали Украине улучшенный проект соглашения о минеральных ресурсах после отказа от первоначального. Помощники Зеленского советуют подписать сделку, так как она соответствует украинскому законодательству.

NYT: Рубио «успокаивал» европейских союзников после переговоров в Эр-Рияде

Источник: AP 2024

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с европейскими коллегами переговоры с Россией в Эр-Рияде. Он подчеркнул, что США не меняют политику и не планируют навязывать Украине и Европе условия соглашения.

WP: Трамп стремится ограничить независимость ФРС США

Источник: AP 2024

Администрация Трампа издала указ, требующий рассмотрения нормативных актов независимых агентств Белым домом. Документ ограничивает автономию ФРС, усиливая влияние президента на регулирование.

Da Telegraaf: Нидерланды продолжат обучать ВСУ даже после прекращения огня

Министр обороны Нидерландов посетил голландских инструкторов, обучающих украинцев в Германии. Он заявил, что подготовка продолжится даже после возможного мирного соглашения, чтобы усилить позиции Украины.

Bloomberg: действия Трампа делают рубль самой успешной валютой года

Курс рубля вырос на 13% к доллару, достигнув 88,51 рубля. Это самый высокий показатель с августа. Эксперты связывают рост с переговорами России и США, но предупреждают о возможной нестабильности без прогресса в мирных переговорах.

Трамп Дональд