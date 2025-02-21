Лавров рассказал о трагикомическом элементе в выступлении Каллас на G20

«Кая Каллас выступила здесь, на “двадцатке”, с привычным набором обвинений и озвучивала некие планы, которые якобы лишат Россию ее законного места в мировом порядке. В этом есть определенный трагикомический аспект», — сказал он.
Глава МИД РФ также отметил, что конфронтационный настрой Запада никуда не делся, добавила «Газета.Ru».
«Этот менталитет никуда не исчез. Когда Советский Союз распался, надо было выстраивать новые отношения: либо вы с нами, либо против нас», — сказал Лавров.
Лавров 20 февраля прибыл в Йоханнесбург для участия во встрече глав МИД G20. Председательство в «большой двадцатке» перешло к ЮАР с 1 декабря прошлого года от Бразилии.
Глава МИД РФ на встрече отметил, что все предыдущие попытки Запада украинизировать повестку дня G20 «торпедировались» остальными участниками этого объединения. Он также подчеркнул, что в последние годы Россия отмечала большое количество проблем, в том числе в Палестине, в секторе Газа и в целом на Ближнем Востоке.
Предыдущий саммит G20 проходил