Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров рассказал о трагикомическом элементе в выступлении Каллас на G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал выступление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас на саммите G20 в ЮАР как трагикомическое. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, посвященной итогам заседания в Йоханнесбурге.

Источник: РИА "Новости"

«Кая Каллас выступила здесь, на “двадцатке”, с привычным набором обвинений и озвучивала некие планы, которые якобы лишат Россию ее законного места в мировом порядке. В этом есть определенный трагикомический аспект», — сказал он.

Глава МИД РФ также отметил, что конфронтационный настрой Запада никуда не делся, добавила «Газета.Ru».

«Этот менталитет никуда не исчез. Когда Советский Союз распался, надо было выстраивать новые отношения: либо вы с нами, либо против нас», — сказал Лавров.

Лавров 20 февраля прибыл в Йоханнесбург для участия во встрече глав МИД G20. Председательство в «большой двадцатке» перешло к ЮАР с 1 декабря прошлого года от Бразилии.

Глава МИД РФ на встрече отметил, что все предыдущие попытки Запада украинизировать повестку дня G20 «торпедировались» остальными участниками этого объединения. Он также подчеркнул, что в последние годы Россия отмечала большое количество проблем, в том числе в Палестине, в секторе Газа и в целом на Ближнем Востоке.

Предыдущий саммит G20 проходил 18—19 ноября в столице Бразилии и был посвящен «построению справедливого мира и устойчивой планеты». Делегацию России на нем также возглавлял Лавров.

Лавров Сергей
G20