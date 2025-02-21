Лавров рассказал о трагикомическом элементе в выступлении Каллас на G20

Глава МИД РФ на встрече отметил, что все предыдущие попытки Запада украинизировать повестку дня G20 «торпедировались» остальными участниками этого объединения. Он также подчеркнул, что в последние годы Россия отмечала большое количество проблем, в том числе в Палестине, в секторе Газа и в целом на Ближнем Востоке.