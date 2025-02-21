Путин призвал дать преимущество российским брендам при возвращении иностранных

Президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии Форума будущих технологий. Глава государства призвал обеспечить отечественным производителям преимущества в случае возвращения в РФ иностранных брендов, рассказал об уникальных характеристиках ракеты «Орешник» и заявил, что в России научились выращивать бананы. О чем еще говорил российский лидер — в материале «Газеты.Ru».
Об «Орешнике» и техническом прогрессе.
Встреча продлилась более часа, ее участники обсуждали новые материалы, технологическое развитие страны и важность подготовки кадров для российской науки. Чтобы быть успешными в сфере технологий, необходимо играть на опережение, заявил Путин.
Он рассказал и об уникальных характеристиках ракеты «Орешник».
«Весь мир говорит про “Орешник”. А материалы-то какие? Температура на этих боевых головках соответствует температуре Солнца, температуре на поверхности Солнца», — уточнил президент.
По его словам, разработкой подобных систем (они назывались «Авангард») советские ученые занимались еще с 1980-х годов. Путин добавил, что тогда температура на боеголовках была чуть ниже, чем на поверхности Солнца.
Часто российские научные решения превосходят иностранные разработки, подчеркнул Путин.
«Российские компании все чаще обращаются к нашим ученым и необходимую помощь от них получают. Причем отечественные решения сейчас часто оказываются эффективнее зарубежных аналогов», — заявил глава государства.
Он поручил правительству разработать надведомственный механизм управления технологическим развитием страны. Путин добавил, что ~некоторые страны «обскакали» Россию~ по ряду направлений, включая двигателестроение.
«Здесь, безусловно, нам есть, над чем работать, многое еще нужно сделать Но ничего, зато вызов такой хороший», — отметил он.
О брендах, бананах и литии.
Путин заявил, что Россия должна нарастить добычу редкоземельных металлов, чтобы улучшить динамику прогресса.
«Нам надо кратно нарастить потенциал отечественной химической промышленности и смежных отраслей, выстроить полный цикл от поиска и разработки новых месторождений, в том числе редких и редкоземельных металлов… до выпуска высокотехнологичной продукции», — объяснил глава государства.
Речь в том числе идет о добыче лития.
«Литий до сих пор не добываем. А как без него развиваться? Это же очевидно для специалистов. А можем это делать. И могли бы делать еще 10 лет, 15 лет назад», — подчеркнул Путин.
При этом он похвалил российское сельское хозяйство, заявив, что в стране научились выращивать все, включая бананы.
«Сельхозпроизводители нас упрашивали: только никого не пускайте на наш рынок, мы сами все сделаем. Ну, кроме бананов, конечно. Но и бананы тоже начали выращивать», — сказал Путин.
В ноябре 2024 года о планах массово выращивать бананы говорили в Минсельхозе. Однако Ассоциация развития субтропического сельского хозяйства сообщила, что может представить первые отечественные бананы только к концу 2025 года.
Говоря о возможном возвращении в Россию иностранных брендов, Путин призвал обеспечить отечественным производителям преимущества.
«Я прошу правительство подумать над тем, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов, с тем чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества. Да, в рамках ВТО, но, тем не менее, нам же создали определенные трудности. И мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться», — подчеркнул Путин.
По его словам, введенные против России ограничения сыграли стимулирующую роль для отечественных науки и бизнеса:
«Внешние проблемы, санкции, при всех вызовах и сложностях для нас сыграли важную стимулирующую роль. Российские компании теперь все чаще обращаются к нашим ученым и такую помощь получают».
По его словам, политики на Западе поймут пагубность практики ограничения отношений в области науки и образования. Путин добавил, что глобальное развитие должно быть «справедливым и сбалансированным».
«Наши двери открыты, мы всегда рады нашим друзьям и коллегам», — заявил он.